Milli Takım'a yine İzlanda çıktı. Türk öldürmenin yasayla serbest bırakıldığı ülke

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ oldu.

Rakipler içinde en dikkat çeken ülke İzlanda oldu. Milli Takım İzlanda ile gerek Dünya Kupası elemelerinde, gerekse de Avrupa Şampiyonası elemelerinde sık sık aynı grupta yer alıyor.

İzlanda'da Türk öldürmek yüzyıllar boyunca yasayla serbest bırakılmıştı.

1627 yılında Küçük Murat Reis, donanmasıyla İzlanda kıyılarına ulaştı ve baskın yaptı. Yüzlerce İzlandalı esir alınarak köle pazarlarında satıldı.

Bunun üzerine ülkede bir yasa çıkarıldı ve "Tyrkjaranid" yani "İnsan çalan Türk" denilerek Türk öldürmek serbest bırakıldı.

Bu yasa sonraları unutuldu ama yüzyıllarca yasada kaldı. 1970'li yıllarda farkedilerek kaldırıldı.