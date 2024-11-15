Milli takımda bir oyuncu daha kadrodan çıkarıldı

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Milli takımda bir oyuncu daha kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım’ın Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçlar öncesinde bir oyuncu daha kadrodan çıkarıldı. Yapılan açıklamada Ahmet Kutucu, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacak.

İkas Eyüpspor'da forma giyen millî futbolcu Ahmed Kutucu, sakatlığı nedeniyle UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.

Geçtiğimiz hafta ikas Eyüpspor'un Adana Demirspor ile oynadığı müsabakada sol arka adalesinden sakatlık yaşayan Ahmed'in tedavisine hafta başından itibaren A Milli Takım'ın Riva'daki kampında devam edilmekteydi. Ancak, Ahmed Kutucu'nun sakatlığının UEFA Uluslar Lig maçları sürecinde tam olarak geçmeyeceği belirlendiğinden, milli futbolcunun tedavisini kulübünde sürdürmesi kararlaştırıldı.

Milli takımda daha önce Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü ve Deniz Gül kadrodan çıkarılmıştı.

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