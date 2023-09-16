Milli Takım'da Montella iddiası

Türkiye'nin Ermenistan beraberliği ve Japonya mağlubiyetinin ardından eleştirilerin odağında olan teknik direktör Stefan Kuntz'un yerine milli takımın başına Vincenzo Montella'nın geçeceği iddia edildi.

Milli Takım'da Montella iddiası

SuperHaber'de geçen habere göre; Milli takımın hazırlık maçında Japonya'ya 4-2 mağlup olmasının ardından basın toplantısında takımı suçlayan ifadeler kullanan Stefan Kuntz'un görevine son verileceği ortaya çıktı.

Avrupa Şampiyonası Eleme maçında Ermenistan ile 1-1 biten maç sonrası taraftarlar Stefan Kuntz'un istifasını istemiş, Japonya mağlubiyeti sonrası ise TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 'Kuntz ile devam edeceğiz' ifadelerini kullanmıştı.

KUNTZ NE DEMİŞTİ?
Kuntz basın Japonya maçından sonra basın toplantısında "Benim sorumluluk alanım oyuncular. Ben, onlardan bazı şeyleri beklerim. Oyuncular da A Milli Takım için yüzde 100'ünü verecek seviyeye gelmeli. En çok canımı acıtan konu, futbolcularım %100'ünü vermiyorsa, bu canımı acıtıyor. Sahanın ortasında cevap verilir, röportajlarda değil. Kimse yanımda da olmuyor" şeklinde açıklama yapmıştı.

MİLLİ TAKIMIN BAŞINA MONTELLA İDDİASI
Haberin devamında ise TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin geçtiğimiz sezon Süper Lig'e damga vuran Vincenzo Montella'nın Milli takımın başına geçmesine son derece sıcak baktığı belirtildi.

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