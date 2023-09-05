Milli Takım'da şok sakatlık. Yıldız oyuncu kampı terketti

A Milli Takım sakatlık şokuyla sarsıldı.
Fenerbahçeli futbolcu Umut Nayir, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Umut'un yerine Halil Dervişoğlu kadroya dahil edildi.
"UEFA EURO 2024 Elemeleri’nde 8 Eylül’de Eskişehir’de Ermenistan ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren A Millî Takımımızın aday kadrosuna değişikliğe gidildi.
Fenerbahçe’den Umut Nayir arka adalesindeki sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılırken, yerine Galatasaray’dan Halil Dervişoğlu dâhil edildi. Halil, akşam saatlerinde A Millî Takımımızın Riva’daki kampına katılacak."
Türkiye-Ermenistan maçı, 8 Eylül Cuma günü 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.