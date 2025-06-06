Milli Takım’da şok: Salih Özcan kadrodan çıkarıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Milli Takım’da şok: Salih Özcan kadrodan çıkarıldı

ABD ve Meksika ile yapacağı hazırlık maçları için çalışmalarına devam eden A Milli Takım'da Salih Özcan, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

7 Haziran Cumartesi günü ABD ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda Salih Özcan aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Amerika Birleşik Devletleri ile 7 Haziran Cumartesi günü Hartford kentinde özel maçta karşı karşıya gelecek A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Ay-Yıldızlıların dün ABD'de yaptığı antrenman sırasında dizinden sakatlık yaşayan Salih Özcan'ın, yapılan tetkik ve muayeneler sonucunda ABD ve Meksika ile oynanacak özel maçlar döneminde tam olarak iyileşemeyeceği belirlendiğinden, millî futbolcumuzun aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi."

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