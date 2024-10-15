Milli Takım’dan tarihi başarı. Buzlu zeminde büyük galibiyet

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi B Ligi mücadelesinde İzlanda ile deplasmanda karşılaştı. Gündüz saatlerinde maçın zeminin donması nedeniyle ertelenmesi gündeme gelmesine rağmen UEFA karşılaşmanın oynanması kararını aldı.

Milli Takım, henüz 3. dakikada geriye düşmesine rağmen zorlu maçı 4-2 kazandı. Maçın hemen başında gelen gol sonrası oyunu tek kaleye çeviren milli takım beraberlik golünü 62. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ile buldu. A Milliler galibiyet golünü ararken İzlanda 83. dakikada Gudjohnsen ile beraberlik golünü buldu ve skor 2-2’ye geldi. Golden 5 dakika sonra Kerem Aktürkoğlu’nun baskısı sonrası topla buluşan Arda Güler skoru 3-2’ye getirdi. Maçın son bölümünde ise Kerem Aktürkoğlu’nun golü skoru belirledi ve Milli Takım maçı 4-2 kazandı.

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu, 54. dakikada A Milli Takımımızın kazandığı penaltı atışını gole çevirse de topa iki kez dokunduğu gerekçesiyle ağlara giden meşin yuvarlak gol değeri kazanmadı.



TARİHİ GALİBİYET!

A Milli Takım aldığı galibiyet ile UEFA Uluslar Ligi B Ligi’ndeki grup liderliği devam ediyor. Türkiye grupta puanını 10'a çıkardı ve liderliğini sürdürdü. İzlanda ise 4 puanla 3. sırada kaldı.



Bu sonucun ardından A Milli Takımımız, İzlanda'yı tarihinde ilk kez deplasmanda mağlup etti. Milli Takım’ın oldukça bozuk zeminde oynanan maçın son dakikalarında kalesinde beraberlik golünü görmesine rağmen konsantrasyonunu kaybetmeden galibiyete gitmesi dikkat çeken en önemli ayrıntı oldu.

MONTELLA'DAN 3 DEĞİŞİKLİK

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İzlanda maçının 11'inde 1'i zorunlu 3 değişiklik yaptı. İtalyan teknik adam, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartılan Barış Alper'in yanı sıra Mert Müldür ve Yunus Akgün'ü kulübeye çekti. Montella bu 3 futbolcunun yerine Zeki Çelik, İrfan Can Kahveci ve Kenan Yıldız'ı görevlendirdi.