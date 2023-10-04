Milli Takım'ın Arnavutluk maçlarının aday kadrosu açıklandı

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ile 14 ve 17 Ekim'de oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı.

KAYNAK: AA
Milli Takım'ın Arnavutluk maçlarının aday kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, ay-yıldızlı ekibin, 8 Ekim Pazar günü TFF Beylerbeyi Tesisleri'nde toplanacağı kaydedildi.

Teknik direktör Soykan Başar yönetimindeki 19 Yaş Altı Milli Takım'ın aday kadrosuna davet edilen oyuncular şöyle:

Kaleciler: Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Mert Furkan Bayram (Altınordu), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir)

Defans: Selçuk Rinal (St. Pauli), Ali Turap Bülbül (Galatasaray), Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Efe Sarıkaya (Altay), Emirhan Başyiğit (EMS Yapı Sivasspor), Batuhan Yavuz (MSV Duisburg), Enes Albak (Yılport Samsunspor), Berkay Yılmaz (SC Freiburg), Miraç Yağız Altınçayır (Eyüpspor)

Orta Saha: Bera Çeken (SV Sandhausen), Tolunay Artuç (Boluspor), Baran Ali Gezek (Mondihome Kayserispor), Furkan Yöntem (Altınordu), Diren Dağdeviren (TSG 1899 Hoffenheim), Yusuf Sertkaya (Bursaspor), Emir Bars (PSV Eindhoven)

Forvet: Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Hüseyin Ertürk (Beveren), Fırat Alpsoy (Karlsruher SC)

Ay-yıldızlılar, 14 Ekim Cumartesi ve 17 Ekim Salı günü Gölcük Şehir Stadı'nda Arnavutluk'la karşı karşıya gelecek ve her iki müsabaka da saat 14.00'de başlayacak.

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