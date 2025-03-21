Milli Takım’ın iki yıldızı en iyiler listesine girdi

Milli futbolcular Kenan Yıldız ve Can Uzun, Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi'nin (CIES) dünya genelinde en iyi performans gösteren 20 yaş altı futbolcular listesinde ilk 10'da yer aldı.

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), dünya genelinde en iyi performans gösteren 20 yaş altı futbolcular listesini açıkladı. Barcelona'nın genç İspanyol yıldızı Lamine Yamal'ın 1. olduğu listede, Serie A ekibi Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız 5., Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun ise 9. sırada kendine yer buldu. Listede Sporting Lizbon'un Danimarkalı oyuncusu Conrad Harder 2. olurken, Paris Saint-Germain forması giyen 19 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Desire Doue da üçüncü basamağa yerleşti.

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), dünya genelinde en iyi performans gösteren 20 yaş altı futbolcular listesi şu şekilde:

1 Lamine Yamal (Barcelona)

2 Conrad Harder (Sporting Lizbon)

3 Desire Doue (Paris Saint-Germain)

4 Pau Cubarsi (Barcelona)

5 Kenan Yıldız (Juventus)

6 Dean Huijsen (Bournemouth)

7 Martim Fernandes (Porto)

8 Estevao Willian (Palmeiras)

9 Can Uzun (Eintracht Frankfurt)

10 Geovany Quenda (Sporting Lizbon)