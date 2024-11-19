Milli Takım'ın Karadağ maçı ilk 11'i belli oldu

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi'ndeki son maçına Karadağ karşısında çıkıyor.
İLK 11'LERİ BELLİ OLDU
A Ligi'ne çıkmak isteyen milli takımın Karadağ maçı ilk 11'i belli oldu:
Karadağ: Nikic, Tuci, Vujacic, Sipcic, Vukcevic, Vukotic, Jankovic, Loncar, Gasevic, Krstovic, Jovetic
Türkiye: Mert Günok, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız
SAMSUN'DA KAZANAN TARAF BİZ OLDUK
İki takım arasında Samsun'da oynanan maçta A Milli Takımımız, İzlanda'yı İrfan Can Kahveci'nin tek golüyle 1-0 mağlup etmişti.