Milli Takım'ın Karadağ maçı ilk 11'i belli oldu

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Milli Takım'ın Karadağ maçı ilk 11'i belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde Karadağ ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız'ın ilk 11'i açıklandı.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi'ndeki son maçına Karadağ karşısında çıkıyor.

İLK 11'LERİ BELLİ OLDU

A Ligi'ne çıkmak isteyen milli takımın Karadağ maçı ilk 11'i belli oldu:

Karadağ: Nikic, Tuci, Vujacic, Sipcic, Vukcevic, Vukotic, Jankovic, Loncar, Gasevic, Krstovic, Jovetic

Türkiye: Mert Günok, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız

SAMSUN'DA KAZANAN TARAF BİZ OLDUK

İki takım arasında Samsun'da oynanan maçta A Milli Takımımız, İzlanda'yı İrfan Can Kahveci'nin tek golüyle 1-0 mağlup etmişti.

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