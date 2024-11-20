Milli Takım’ın muhtemel rakipleri belli oldu. Maçlar mart ayında oynanacak

A Milli Takım, Uluslar Ligi’nde son maçında Karadağ karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Galler ise İzlanda maçından galibiyetle ayrılarak grupta 12 puanla birinci oldu.

Bu sonuçların ardından A Milli Takım, Uluslar Ligi grubunu ikinci sırada tamamladı ve A Ligi’ne yükselmek için play-off oynayacak. Uluslar Ligi’nde play-off maçları iki maç üzerinden oynanacak

MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU

Uluslar Ligi formatına göre B Ligi’nde gruplarını ikinci bitiren takımlar A Ligi’nde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlarla eşleşecek.



Uluslar A Ligi’nde gruplarını üçüncü tamamlayan takımlar belli oldu. Uluslar Ligi A Ligi’ne yükselme maçında A Milli Takım, İskoçya Belçika, Macaristan ve Sırbistan takımlarından birisiyle eşleşecek.



Eleme turu play-off kurası çekimi 22 Kasım 2024 tarihinde düzenlenecek. Eleme turu play-off maçları 20-23 Mart 2025 tarihinde oynanacak.