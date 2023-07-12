Milli Takım'ın rakibi Almanya oldu

İşitme Engelliler Dünya Hentbol Şampiyonası'nda A Milli Takımımız yarı finale yükseldi.

Milli Takım'ın rakibi Almanya oldu

İşitme Engelli Erkek Hentbol Milli Takımı, Danimarka'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yükselme başarısı gösterdi.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kopenhag'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda milli takım, grubundaki son maçında karşılaştığı Sırbistan'ı 30-29 yendi.
Grubunu 2. sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, yarı finale yükseldi. Milliler, yarı finalde 14 Temmuz Cuma günü Almanya ile karşılaşacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, "Her zaman olduğu gibi yarı final maçlarında milli takımımıza güvenimiz tamdır. İnanıyorum ki Danimarka'dan şampiyon olarak döneceğiz." ifadelerini kullandı. (AA)

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