Milli Takımın rakibi Macaristan

Türkiye Erkek Tenis Milli Takımımız, Davis Kupası’nda Dünya Grubu Elemeleri’ne katılmak için kritik bir maça çıkacak.
Kaptan Bora Gerçeker yönetimindeki Milli Takım’da Cem İlkel, Altuğ Çelikbilek, Yankı Erel, Ergi Kırkın ve Sarp Ağabigün’den oluşan Ay Yıldızlılar, Davis Kupası Dünya Grubu 1’de bugün Macaristan takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Mücadele toprak kortta oynanacak. Macaristan’ın kadrosunda ise; Zoltan Nagy’nin kaptanlığında Fabian Marozsan, Zsombor Piros, Mate Valkusz, Peter Fajta ve Matyas Fule yer alıyor.
Ay-Yıldızlılar, şubat ayında Davis Cup Dünya 1 Grubu Play-Off maçında, Slovenya’yla karşılaşmış ve 4-0 yenmişti.