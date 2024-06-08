Milli Takım'ın rakibi Portekiz'e soğuk duş

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Milli Takım'ın rakibi Portekiz'e soğuk duş

A Milli Takım'ın, Avrupa Şampiyonası'nda aynı grupta yer aldığı Portekiz hazırlık maçında Hırvatistan'a 2-1 mağlup oldu.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın başlamasına kısa bir süre kala ülkelerin hazırlıkları tam gaz devam ediyor.

A Milli Takım'ın F Grubu'nda yer alan rakiplerinden Portekiz, hazırlık maçında Hırvatistan'ı konuk etti. Lizbon kentinde oynanan mücadeleyi Hırvatistan 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

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Hırvatistan, 8. dakikada Luka Modric'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Portekiz, 48. dakikada Diogo Jota'nın golüyle 1-1 eşitliği yakaladı. Hırvatistan, 56. dakikada Ante Budimir'in golüyle 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

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