Milli Takımın rakibinde doping depremi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde, Filenin Sultanları'nın rakibi Dominik Cumhuriyeti'nde doping şoku yaşanıyor.

Filenin Sultanları, Hollanda galibiyeti ile turnuvaya güçlü bir başlangıç yaparken, Perşembe günü karşılaşacakları Dominik Cumhuriyeti'nde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

REZERV OYUNCU GİRDİ

Dominik Cumhuriyeti Kadın Milli Voleybol Takımı'nın Paris 2024 kadrosunda yer alan orta oyuncu Lisvel Eve, doping testinin pozitif çıkması nedeniyle Olimpiyat Oyunları'ndan diskalifiye edildi.

Kadrodan çıkarılan Eve'nin yerine, rezerv oyuncu Geraldine Gonzalez dahil edildi.

HAYAL KIRIKLIĞI

Lisvel Eve'nin doping nedeniyle büyük ihtimalle 4 yıl voleyboldan men cezası alacağı belirtiliyor. Eve, "Bu son derece üzücü bir durum. Kendimle ilgili çok kötü ve hayal kırıklığına uğradım. Vücudumdaki sıvı tutmayı kontrol etmek için kullandığım ilaç doping testine takıldı." ifadelerini kullandı.

Eve'nin doping kullandığı, Olimpiyatlar başlamadan bir gün önce tespit edilerek turnuvadan men edilmesine yol açtı.

Bu gelişme, Dominik Cumhuriyeti takımında büyük bir şok etkisi yarattı.