Milli takımın rakipleri belli oldu

Kaynak: AA
Milli takımın rakipleri belli oldu

Futbolda 17 ve 19 yaş altı kadın milli takımlarının UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’ndaki rakipleri belli oldu.

Futbolda 17 ve 19 yaş altı kadın milli takımlarının 2025-2026 sezonunda mücadele edecekleri rakipleri, UEFA tarafından online olarak gerçekleştirilen kura çekimi ile belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye, UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası A Ligi 7. Grup'ta Fransa, Galler ve Finlandiya ile eşleşti.

Mini turnuva şeklinde gerçekleşecek olan organizasyon, kasım ayındaki milli arada FIFA takvimi çerçevesinde Galler'de düzenlenecek. Grup sonuncusu B Ligi'ne düşecek. Diğer üç takım yoluna ikinci turda A Ligi'nde devam edecek.

B Ligi'nde yer alan 17 Yaş Altı Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası 4. Grup'ta Lüksemburg ve Kuzey İrlanda ile eşleşti.

Aynı formatta gerçekleşecek 4. Grup maçları, Lüksemburg'un ev sahipliğinde ekim ayındaki milli arada FIFA takvimi çerçevesinde oynanacak. Grup birincisi ile en iyi ikinci, A Ligi'ne çıkacak ve 2026 yılının ilk yarısında düzenlenecek ikinci turda Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için yarışacak.

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