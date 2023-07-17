Milli Takımın tüyleri diken diken eden şampiyon olduğu o an! Tüm Türkiye tekrar tekrar izledi

Filenin Sultanları tarih yazmaya devam ediyor. Ay Yıldızlı kızlarımızın FIVB Milletler Ligi’nde şampiyon olduğu o anı tüm Türkiye ekranlar karşısında tek yürek olarak takip etti.

Milli Takımın tüyleri diken diken eden şampiyon olduğu o an! Tüm Türkiye tekrar tekrar izledi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, finalde Çin’i 3-1 yenerek FIVB Milletler Ligi’nde mutlu sona ulaşırken tarihi başarı ülkemizde coşkuyla karşılandı.

Özellikle maçın son sayısını sosyal medyada binlerce kişi izledi.

Türkiye'yi sevince boğan Filenin Sultanları'nın tüyleri diken diken eden şampiyonluk anının görüntüsü gündemden düşmedi.

DÜNYA BASINI TÜRKİYE'Yİ KONUŞUYOR

Filenin Sultanları’nın bu başarıları dış basında manşetlere taşınırken; İtalyan kaynaklı Corriere dello Sport, “İtalyan başantrenör Daniele Santarelli’nin Türkiye’si İtalya’nın yerini aldı. İki setlik dengeli bir maç sonunda Ebrar Karakurt ve takım arkadaşları Çin’e üstün geldi” haberini okuyucularıyla paylaştı.

Voleybola dair Avrupa ve dünyada önemli bir yere sahip olan Voleyballworld internet sitesi millilerin Çin karşısındaki zaferini “Türkiye parlıyor, Milletler Ligi’nde ilk altınını elde etti. Voleybol ülkesi Türkiye, kadın milli takımının bugüne kadarki en büyük başarısını Filenin Sultanları ile elde etti ve uluslar ligini kazanan üçüncü farklı takım olmayı başardı” ifadeleriyle şampiyonluğu okuyucuların aktardı.

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