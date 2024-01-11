Milli Takımın uçağında oksijen seviyesi düştü. Afrikalı futbolcular bayıldı

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Milli Takımın uçağında oksijen seviyesi düştü. Afrikalı futbolcular bayıldı
Gambiya Milli Takımı'nın uçağında korku dolu anlar yaşandı.

Gambiya Milli Futbol Takımı, Afrika Uluslar Kupası’nda Senegal ile oynayacağı maç için Fildişi Sahili’ne giderken havada kabusu yaşadı.

Uçak havalandıktan kısa bir süre sonra kabin basıncında bir sorun yaşandı ve oksijen seviyesi düştü.

Bu durumdan etkilenen bazı futbolcular, baygınlık geçirdi.

Uçak pilotu, yaşanan olay üzerine geri dönme kararı aldı ve uçak Banjul Havalimanı’na acil iniş yaptı.

İniş sonrasında futbolcuların durumunun iyi olduğu ve tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldüğü açıklandı.

Aralarında Beşiktaş’tan Omar Colley ve Ankaragücü’nden Ali Sowe’un da bulunduğu futbolcular, son antrenmana katılamadı.

Gambiya Milli Takımı’nın Senegal ile oynayacağı maçın ne zaman yapılacağı ise henüz belli değil.

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