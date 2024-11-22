Milli Takım’ın Uluslar Ligi’ndeki rakibi belli oldu

UEFA Uluslar B Ligi grup aşamasındaki son maçında deplasmanda Karadağ yenilerek A Ligi fırsatını değerlendiremeyen A Milli Futbol Takımı'nın play-off turundaki rakibi belli oldu. Milli takım, Macaristan ile eşleşti.
UEFA Uluslar Ligi’ndeki eşleşmeler şöyle:
A/B Ligi play-off:
Türkiye - Macaristan
Ukrayna - Belçika
Avusturya - Sırbistan
Yunanistan - İskoçya
Türkiye - Macaristan
Ukrayna - Belçika
Avusturya - Sırbistan
Yunanistan - İskoçya
B/C Ligi play-off:
Kosova - İzlanda
Bulgaristan - İrlanda Cumhuriyeti
Ermenistan - Gürcistan
Slovakya - Slovenya
C/D Ligi play-off:
Cebelitarık - Letonya
Malta - Lüksemburg
MAÇLAR HANGİ TARİHTE OYNANACAK?
A/B Ligi ve B/C Ligi play-off maçları, A Ligi çeyrek final karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak. Çift maçlı eliminasyon sistemine göre yapılacak karşılaşmalar sonrasında rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar, 2026 yılının sonbaharında başlayacak UEFA Uluslar Ligi'nin bir sonraki turnuvasında bir üst ligde mücadele etmeye hak kazanacak.
Kurada seri başı olacak A Ligi takımları, ikinci maçları kendi sahasında oynayacak.
A Ligi yarı final müsabakaları 4-5 Haziran, üçüncülük ve final maçları ise 8 Haziran'da oynanacak.