Milli Takım'ın yıldızı Meksika'ya transfer oldu: Tarkan şarkısıyla duyurdular

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Milli Takım'ın yıldızı Meksika'ya transfer oldu: Tarkan şarkısıyla duyurdular

A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncularından Kader Hançar, Meksika'ya transfer oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre milli futbolcu Kader Hançar, Meksika BBVA Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente'yle anlaşmaya vardı.

Kulüp, milli yıldızın transferini Tarkan'ın bir şarkısıyla duyurdu.

13 yaşında Türkiye Ligleri'nde forma giyerek tarih yazan Hançar, altyapısında yetiştiği Ataşehir Belediyespor’da dikkat çekti.

Ardından Konak Belediyespor, Beşiktaş, İzlanda'da Vikingur, İspanya’da Osasuna ve son olarak Beylerbeyi kulüplerinde görev yaptı.

Milli takımda 29 maçta 8 gol kaydetti, son EURO ve Uluslar Ligi maçlarında skora katkıda bulundu.

Kader Hançar, Tijuana ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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