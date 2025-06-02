Milli Takımlarda şok ayrılık

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Milli Takımlarda şok ayrılık

Türkiye Futbol Federasyonu teknik direktörler Erdal Güneş, Sabri Sarıoğlu ve Orhan Şam ile yollarını ayırdı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre TFF, U20 Teknik Direktörü Erdal Güneş, U19 Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu ve U17 Teknik Direktörü Orhan Şam ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

SABRİ SARIOĞLU'NA TEPKİ VARDI

Geçtiğimiz aylarda UEFA U19 Şampiyonası Elit Tur maçları için açıklanan kadronun ardından Sabri Sarıoğlu eleştirilmişti. Beşiktaş, U19 Ligi'nde gol krallığı için yarışan Adnan Karahisar'ın kadroya çağrılmaması, Trabzonspor ise U19 takımından yeterli sayıda oyuncunun milli takıma davet edilmemesi ve UEFA Gençlik Ligi'ndeki Inter maçını izlemeye Sabri Sarıoğlu'nun gelmemesi nedeniyle tepki göstermişti.

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