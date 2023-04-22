Milli tekvandocu, trafik kazasında yaşamını yitirdi

DHA’nın haberine göre; Kaza, gece saatlerinde Taşbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. 20 yaşındaki Berat Şahin idaresindeki 52 DK 434 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, bariyerleri aşarak karşı şeride geçti.

İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Şahin ile yanındakiler Batuhan Çakmak, Yasin Kaymak, Bensu Şen ve Göksu Güven, sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan milli tekvandocu Batuhan Çakmak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.