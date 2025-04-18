Milli tekvandocular 31 madalya kazandı

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Estonya'nın başkenti Tallin'de düzenlenen organizasyon sona erdi.

İkinci gün tatamiye çıkan ay-yıldızlı tekvandocular, poomsae kategorisinde 6 altın, 4 gümüş, 6 bronz, para poomsae kategorisinde ise 1 altın madalya elde etti.

Şampiyonanın ilk gününde 3 altın, 5 gümüş, 6 bronz madalya alan ve ikinci gün sonuçlarıyla toplamda 10 altın, 9 gümüş, 12 bronz madalyaya ulaşan milli sporcular, takım halinde erkeklerde Avrupa şampiyonu, kadınlar ve genel sıralamada ise Avrupa 2'ncisi oldu.