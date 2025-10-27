Çin'de düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcuların başarılarına yenileri eklendi.

Kadınlar 49 kiloda mücadele eden Emine Göğebakan, finalde bağımsız sporcu Milana Bekulova'yla karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-0 kazanan Göğebakan, katıldığı ilk dünya şampiyonasında altın madalyanın sahibi oldu.

Ukrayna'ya savaş açan Rusya'ya desteği nedeniyle Belarus da uluslararası spor organizasyonlarından men edildiği için, sporcular bağımsız statü de mücadelelere katılabiliyor.

ÜST ÜSTE İKİNCİ ALTIN MADALYA

Kadınlar +73 kilo kategorisinde yer alan milli sporcu Nafia Kuş Aydın, Özbekistan'dan Svetlana Osipova'yı 2-1 yenerek altın madalya kazandı.

Aydın, üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Emine Göğebakan'ı kutlayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Dünya Tekvando Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli sporcumuz Emine Göğebakan’ı yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Nafia Kuş Aydın'ın şampiyonluğu sonrasında ikinci bir paylaşım yapan Bak, "Hay maşallah! Önce Emine sonra Nafia'dan altın madalya Üst üste ikinci kez Dünya Şampiyonu olarak bayrağımızı göndere çektiren Nafia Kuş Aydın kardeşimi kutluyorum" ifadelerini kullandı.