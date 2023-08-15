Milli tekvandoculardan 3 madalya

Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda milli tekvandoculardan Ali Can Özcan ve Meryem Betül Çavdar altın madalya, Nacihan Ekinci ise gümüş madalya kandı.

KAYNAK: AA
Milli tekvandoculardan 3 madalya

Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda mücadele eden milli tekvandoculardan Ali Can Özcan ve Meryem Betül Çavdar altın, Nacihan Ekinci ise gümüş madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, Rotterdam kentindeki organizasyonda bugün para tekvando müsabakaları yapıldı.

Organizasyonda erkekler 58 kiloda mücadele eden Ali Can Özcan, finalde karşılaştığı İsrailli Asaf Yasur'u 37-26 yenerek altın madalya kazandı.

Kadınlar 52 kiloda Meryem Betül Çavdar da finalde karşılaştığı Azerbaycanlı Royala Fataliyeva'yı 14-0 mağlup ederek ikinci altın madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 47 kiloda mücadele eden Nacihan Ekinci ise finalde karşılaştığı göçmen takımından Zakia Khudadadi karşısında normal süresi 6-6 tamamlanan maçın uzatmasında rakibine puan kaybederek gümüş madalya aldı.

(AA)

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