Milli tenisçi Berfu Cengiz Almanya'yı salladı

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Milli tenisçi Berfu Cengiz Almanya'yı salladı

Milli tenisçi Berfu Cengiz, Almanya'da şampiyonluğa ulaştı.

Almanya'da düzenlenen W50 Troisdorf turnuvasında milli tenisçimiz Berfu Cengiz fırtına gibi esti.

Tek kadınlar kategorisinde boy gösteren Berfu Cengiz, yarı finalde 4. numaralı seribaşı Rumen Anca Alexia Todoni ile karşı karşıya geldi. Setleri 3-6, 6-3 ve 6-2'lik skorlarla 2-1 kazanan Berfu adını finale yazdırdı.

Berfu Cengiz finalde İsviçreli Susan Bandecchi ile şampiyonluk mücadelesi verdi. 6-1, 2-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kazanan milli tenisçi Berfu Cengiz bu yılki ikinci, kariyerinin yedinci tekler şampiyonluğunu elde etti.

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