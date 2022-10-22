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İpek Öz İspanya'da şampiyon oldu

Milli tenisçi İpek Öz, İspanya'da çiftlerde şampiyonluk, teklerde ise ikincilik elde etti

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 15:36
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Milli tenisçi İpek Öz İspanya'da çiftlerde şampiyon

İpek Öz İspanya'da şampiyon oldu
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Milli tenisçi İpek Öz, İspanya'da düzenlenen W25 Internacionales De Andalucia Femeninos De Tenis Copa Nadia turnuvasında çiftlerde şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda, İpek Öz-Nika Radisic çifti, Maryna Kolb-Nadiya Kolb çiftini 7-5, 7-6 yenerek şampiyon oldu.

İpek Öz, tekler final müsabakasında ise Raluca Georgiana Serban'a 6-3, 6-0 kaybederek ikincilik elde etti.

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