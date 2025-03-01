Milli tenisçi Zeynep Sönmez çeyrek finalde elendi

Kaynak: AA
Milli tenisçi Zeynep Sönmez çeyrek finalde elendi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez Meksika’da düzenlenen turnuvada dünya 10 numarası Emma Navarro ile karşılaştı. Sönmez, ABD’li rakibine 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda çeyrek finalde elendi.

Dünya sıralamasının 88. basamağındaki Zeynep, Merida kentindeki "sert kort" turnuvasında dünya 10 numarası ABD'li Emma Navarro'yla karşı karşıya geldi.

Aynı zamanda turnuvanın 1 numaralı seribaşı olan Navarro'ya 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenilen Zeynep, organizasyona çeyrek finalde veda etti.

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