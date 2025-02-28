Milli tenisçi Zeynep Sönmez çeyrek finale yükseldi: Rakibi belli oldu

Kaynak: AA
Milli tenisçi Zeynep Sönmez çeyrek finale yükseldi: Rakibi belli oldu

Milli tenisçi Zeynep Sönmez Meksika’da düzenlenen turnuvada çeyrek finale yükseldi. Sönmez, kritik maçta dünya sıralamasının 10 numarası Emma Navarro ile karşılaşacak.

Zeynep Sönmez, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda çeyrek finale yükseldi.

Dünya sıralamasının 88. basamağındaki Zeynep, Merida kentindeki "sert kort" turnuvasında dünya 37 numarası Polonyalı Magda Linette ile karşılaştı.

İlk seti 6-3 kazanarak durumu 1-0 yapan Zeynep, ikinci sette 3-1 öndeyken rakibi sakatlandı. Linette, sakatlık sebebiyle maça devam edemeyince milli sporcu adını çeyrek finale yazdırdı.

Zeynep, çeyrek finalde yarın TSİ: 03.00'te turnuvanın 1 numaralı seribaşı, dünya 10 numarası ABD'li Emma Navarro ile karşı karşıya gelecek.

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