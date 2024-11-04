Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'den gururlandıran şampiyonluk! "Bu, benim en büyük rüyamdı"

Meksika'da düzenlenen WTA 250 turnuvası Merida Open Akron’da Zeynep Sönmez finalde Ann Li'yle karşılaştı.

Zeynep Sönmez, rakibini 6-2 ve 6-1'lik setlerle mağlup ederek kariyerinin ilk WTA 250 şampiyonluğunu elde etti.

KARİYER REKORU

Zeynep Sönmez, 36 basamak yükselerek dünya klasmanında 91 numaraya yerleşti ve kariyer rekoru kırdı.

Kupa töreninde 22 yaşındaki tenisçi, "15 yıldır bu an için mücadele ediyorum. Bu, benim en büyük rüyamdı. Beni destekleyenlere, özellikle aileme ve bu saatte maçımı Türkiye'de seyreden herkese teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

BAKAN BAK, TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda şampiyon olarak kariyerinin ilk WTA 250 zaferini elde eden Zeynep Sönmez'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Türk sporu adına haftaya güzel bir haberle başladık. Meksika'da düzenlenen Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası finalinde ABD'li rakibi Ann Li'yi mağlup ederek şampiyon olan milli tenisçimiz Zeynep Sönmez'i kutluyorum. Kariyerinin ilk WTA 250 Turnuvası zaferini elde eden Zeynep Sönmez'in başarısında emeği geçen başta ailesi olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Zeynep Sönmez, bu sonuçla Çağla Büyükakçay'dan sonra bir WTA turnuvasında teklerde şampiyonluğa ulaşan ikinci temsilcimiz oldu. Milli sporcumuzun gelecekte daha büyük zaferler kazanacağına yürekten inanıyor, başarılarının devamını diliyorum."