Milli voleybolcu deprem sonrası GSM operatörlerine tepki gösterdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Milli voleybolcu deprem sonrası GSM operatörlerine tepki gösterdi

Galatasaray forması giyen milli voleybolcu Aslıhan Kılıç, 6.2'lik depremin ardından sosyal medya hesabından GSM operatörlerine ateş püskürdü.

Milli voleybolcu Aslıhan Kılıç, İstanbul'da yaşanan deprem sonrası isyan etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan milli sporcu GSM operatörlerinin deprem sonrası çalışmamasına tepki verdi.

Milli voleybolcu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Yüzlerce, binlerce TL ödediğimiz operatör şirketleri yine bir afet anında çuvalladı. Ne aramaları açabildim ne de birine ulaşabildim! Ya yıkım olsaydı? 45 dakika sonra anca telefonumu kullanabildim. Altyapınızı güçlendirmeniz için daha ne kadar bekleyeceğiz?! Hepimize geçmiş olsun''

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