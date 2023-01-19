Ebrar Karakurt'a çılgın teklif. Dudak uçuklatacak para

İtalya'nın Igor Novara Gorgonzola takımında oynayan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, performansının yanı sıra hakkındaki transfer iddiasıyla da gündem oldu.

İtalya Ligi'nde sayı ve ace krallığında zirvede olan Ebrar Karakurt'la ilgili İtalyan basını çarpıcı bir iddia ortaya attı.

talya basınından Ivolleymagazine, kakımı ile sözleşmesi sona ermek üzere olan Ebrar Karakurt'a yapılan çılgın teklifi yazdı.

Habere göre Rusya'dan Lokomotiv Kaliningrad, Ebrar Karakurt'a sözleşme imzalaması için 800 bin dolar teklif etti.

Takımının da Ebrar Karakurt'u kadroda tutmak istediği, ancak milli voleybolcunun gelen cazip teklifi kabul ettiği ileri sürüldü.

Transferin önümüzdeki günlerde kesinlik kazanabileceği belirtildi.