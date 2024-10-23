Milli voleybolcu İlke Naz Hoş saldırıya uğradı! Babası dehşeti yaşattı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Milli voleybolcu İlke Naz Hoş saldırıya uğradı! Babası dehşeti yaşattı

Ampute milli voleybolcu İlke Naz Hoş’a babası dehşeti yaşattı. Babasının iş yeri ve otomobiline zarar verdiğini söyleyen Hoş, " Ölmek istemiyorum" diyerek yardım istedi.

İş yerine ve otomobiline zarar verdiğini söyleyen milli voleybolcu Hoş, babasının daha önce de boşandığı annesine şiddet uyguladığını söyleyerek yardım istedi. Hoş, "Öldükten sonra mı değerli olacağım" diyerek sitem etti.

0-1-oqri.webp

Maddi nedenlerle tartışmalı olduğu ve görüşmediği babasının, kendisine zarar vermeye çalıştığını ve aracının önünü keserek tekmelediğini söyleyen İlke Naz Hoş, yaşadığı dehşeti anlattı.

0x0-son-dakika-milli-voleybolcu-ilke-naz-hosa-baba-siddeti-dayak-tehdit-ve-hakaret-iste-dehset-anlari-1729598870126.webp

Boşanan annesinin de daha önce saldırıya uğradığını ifade eden milli voleybolcu, polise giderek yardım istedi.

0-3-xqjy.webp

‘ÖLMEK İSTEMİYORUM’

20 yaşındaki genç kız, "Tehditler savurdu. Sonra iş yerimin camlarını kırdı. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulundum. Ben ölmek istemiyorum. Öldükten sonra mı değerli olacağım. Lütfen sesimi duyun" diyerek yardım istedi.

hosilkenaz33-1697408512-32144180370-lrvv.webp

hosilkenaz33-1719524144-33999374063-7qfu.webp

Son Haberler
Üç partiden 32 vekil İYİ Parti'ye geçiyor! Öcalan çıkışları Meclis'i karıştırdı
Üç partiden 32 vekil İYİ Parti'ye geçiyor! Öcalan çıkışları Meclis'i karıştırdı
Sevilla'da hedef Gray
Sevilla'da hedef Gray
Babası ve ağabeyini öldürüp keyif çayı içti
Babası ve ağabeyini öldürüp keyif çayı içti
Mersin’de ticari araç dereye uçtu
Mersin’de ticari araç dereye uçtu
Kooperatif dolandırıcılığı! 48 kişi gözaltına alındı
Kooperatif dolandırıcılığı! 48 kişi gözaltına alındı