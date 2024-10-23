Milli voleybolcu İlke Naz Hoş saldırıya uğradı! Babası dehşeti yaşattı

İş yerine ve otomobiline zarar verdiğini söyleyen milli voleybolcu Hoş, babasının daha önce de boşandığı annesine şiddet uyguladığını söyleyerek yardım istedi. Hoş, "Öldükten sonra mı değerli olacağım" diyerek sitem etti.

Maddi nedenlerle tartışmalı olduğu ve görüşmediği babasının, kendisine zarar vermeye çalıştığını ve aracının önünü keserek tekmelediğini söyleyen İlke Naz Hoş, yaşadığı dehşeti anlattı.

Boşanan annesinin de daha önce saldırıya uğradığını ifade eden milli voleybolcu, polise giderek yardım istedi.

‘ÖLMEK İSTEMİYORUM’

20 yaşındaki genç kız, "Tehditler savurdu. Sonra iş yerimin camlarını kırdı. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulundum. Ben ölmek istemiyorum. Öldükten sonra mı değerli olacağım. Lütfen sesimi duyun" diyerek yardım istedi.