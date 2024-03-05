Milli voleybolcu Yasemin Güveli büyüledi. Bomba patlıyor

Türk voleybolunun güzel yıldızı Yasemin Güveli, Eczacıbaşı'nda şanssız bir dönem geçirmişti.

25 yaşındaki yıldız, Eczacıbaşı'nda kadro dışı kalınca bir süre çalışmalarını yalnız başına sürdürmek zorunda kalmıştı.

Sezon başında Çukurova Belediyesi'ne transfer olan Yasemin Güveli, eski günlerine hızlı bir dönüş yaptı.

Oyunuyla izleyenleri büyüleyen, blok sayılarıyla rekor kıran Yasemin'in performansı Milli Takım'ın hocası Santarelli'den de kaçmadı. Santarelli'nin olimpiyat kadrosuna Yasemin'i de alacağı belirtildi. Santarelli, "Yasemin’in farklı bir takım ve ambiyans bulduğu için çok mutluyum. Şimdi çok iyi oynuyor. Önemli olan bu ve benim istediğim de bu. Her Türk oyuncunun en iyisini gösterebileceği yerini bulmasını istiyorum" dedi.

Yasemin Güveli için bir de transfer iddiası ortaya atıldı.

Galatasaray Daikin'in güzel voleybolcu ile gelecek sezon için anlaştığı ortaya çıktı.

Eczacıbaşı'ndan Çukurova'ya giden Yasemin, böylece bir sezonun ardından İstanbul'a dönmüş olacak.