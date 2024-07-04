Milli voleybolcuların yat tatili pozları olay oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Milli voleybolcuların yat tatili pozları olay oldu

Milli voleybolcuların birlikte çıktıkları yat tatilinden fotoğraf paylaşmalarına sosyal medyada yorum yağdı.

Voleybol Erkek A Milli Takımı, Milletler Ligi'nde oynadığı 12 maçta sadece 1 galibiyet alırken, 11 karşılaşmayı kaybetti.

Sadece İran'ı 3-1 yenebilen 'Filenin Efeleri', diğer karşılaşmaların tamamından mağlubiyetle ayrıldı.

Voleybol Erkek Milli Takımı, maçlar sonunda tek galibiyet aldığı İran'a bile geçilerek sonuncu oldu.

Karşılaşmaların oynanmasının ardından paylaşılan bir fotoğraf sosyal medyada olay oldu.

Filenin Efeleri birlikte çıktıkları yat tatilinden fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafın altına onlarda yorum geldi ve eleştiri yağdı.

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