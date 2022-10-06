Ne yaptın sen öyle: Ebrar Karakurt Avrupa'nın dilinde

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası'nda fırtına gibi esiyor.

Şampiyonada Kanada'yı 3-0 yenen ve son 5 maçını kazanan milli takımımız, çeyrek finale yükselirken, Ebrar Karakurt izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

Ebrar Karakurt, karşılaşmada 26 sayı bularak maçın en skorer ismi olurken, Avrupa spor basınında da manşetlere çıktı.

CBC Sports'ta Kanada-Türkiye maçının ardından şu ifadeler kullanıldı:

"Kanada 5. maçında ilk mağlubiyetini aldı ve Türkiye karşısında süpürüldü. Ebrar Karakurt, Polonya'nın Lodz kentindeki karşılaşmaya 26 sayıyla damga vurdu ve durdurulamadı. Karakurt'un 26 sayılık performansıyla zafere giden Türkiye, üç ay önce Kanada'ya 3-1 mağlup olduğu karşılaşmanın intikamını aldı. 22 yaşındaki Karakurt da o gün Haziran ayının sonunda 23 sayıyla yine sahanın en iyileri arasındaydı son maçta da durdurulamaz performansını devam ettirdi."

Il Tempio dello Sport sitesi de haberinde şu yorumu yaptı:

"Kanada, ilk seti 19-17, ikinci yarıyı 23-20 ve üçüncü seti 26-25 önde götürerek Türkiye'yi ciddi anlamda korkuttu ancak her durumda Giovanni Guidetti'nin kızları durumu tersine çevirmeyi başardı. Kiera van Ryk ile düelloyu kazanmak için 26 sayıya imza atan Ebrar Karakurt'un performansı ise Kanada için moral bozucu oldu"