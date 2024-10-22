Milli voleybolcuya baba şiddeti: Öldükten sonra mı değerli olacağım?

Düzenleme: Kaynak: DHA
Milli voleybolcuya baba şiddeti: Öldükten sonra mı değerli olacağım?

20 yaşındaki ampute milli voleybolcu Naz Hoş, babası tarafından saldırıya uğradığını açıkladı. Suç duyurusunda bulunup bu duruma isyan eden Naz "ölmek istemiyorum, öldükten sonra mı değerli olacağım?" ifadelerini kullandı

Saldırı güvenlik kamerasına yansırken, İlke Naz Hoş, kendisine ve boşandığı annesine şiddet uyguladığını öne sürdüğü babası hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Olay, dün saat 20.30 sıralarında Atatürk Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi.

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Sol elinden ampute İlke Naz Hoş, annesi F.T. ile işlettiği balıkçı dükkanından çıktıktan sonra bindikleri otomobilde, maddi konular nedeniyle aralarının bozuk olduğu babası O.H.'nin saldırısına uğrayıp, tehdit edildi.

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Otomobile zarar veren O.H., daha sonra anne-kızın iş yerindeki balık tezgahlarını da dağıttı. Olayın ardından İlke Naz Hoş ve babasından bir süre önce boşanan annesi F.T., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Yaşanan anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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'ÖLMEK İSTEMİYORUM'

İlke Naz Hoş, bugün de savcılığa giderek babası hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye çıkışında açıklamalarda bulunan Hoş, “Akşam önümü kesip aracımı tekmeledi.

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Tehditler savurdu. Sonra iş yerimin camlarını kırdı. Kendisi hakkında suç duyurusunda bulundum. Ben ölmek istemiyorum. Öldükten sonra mı değerli olacağım. Lütfen sesimi duyun” dedi.

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