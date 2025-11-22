Milli yıldız Bertuğ Yıldırım, Ala Tokel ile yaşadığı oldukça konuşulan ilişkinin ardından hayatında yepyeni bir sayfa açtı.

Yakışıklı futbolcunun, Boğaz’ın büyüleyici manzarasında Portekizli model Oriana Correia Gomes’e sürpriz bir evlilik teklifi ettiği ortaya çıktı.

Bu romantik anların görüntüleri sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Son dönemde özel hayatıyla magazin gündemini meşgul eden Bertuğ Yıldırım, bir dönem sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile yaşadığı ilişki ve ayrılıkla sıkça konuşulmuştu.

Şimdi ise Oriana Correia Gomes’e yaptığı evlenme teklifiyle yeniden manşetlerde.

Bertuğ ile Ala Tokel’in ilişkisi, aralarındaki yaş farkı ve sosyal medyadaki paylaşımları sebebiyle uzun süre gündemde kalmıştı. 2024’te taktıkları yüzükler “nişan” dedikodularını alevlendirmişti.

Tokel o dönem “Doğru zamanda evlendiğim kişinin Bertuğ olmasını umuyorum” diyerek ilişkiye ne kadar ciddi baktığını göstermişti.

Ancak ilişki beklenmedik bir şekilde bitti. Ala Tokel bir programda ayrılığın Bertuğ tarafından tek bir mesajla gerçekleştiğini ve mesajda “Senin magazinin, benim işimin önüne geçiyor” cümlesinin geçtiğini iddia etmişti.

BOĞAZ’DA MASAL GİBİ TEKLİF

Ayrılığın ardından milli futbolcunun kalbi bu kez Miss Universe Spain finalisti, Portekizli model Oriana Correia Gomes’e kaydı.

Güzelliği ve sosyal medya içerikleriyle milyonların takip ettiği Oriana ile ilişkisini Temmuz 2025’te ilk kez paylaşan Bertuğ, kısa süre içinde büyük adımı attı.

AZER BÜLBÜL ŞARKISI EŞLİĞİNDE YÜZÜK TAKTI

Tekne üzerinde, Azer Bülbül’ün duygusal bir şarkısı eşliğinde diz çöküp yüzük uzattığı anlar, pasta kesimiyle birlikte sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

BERTUĞ YILDIRIM KİMDİR?

Bertuğ Özgür Yıldırım, 12 Temmuz 2002 doğumlu Türk milli futbolcudur. İstanbul Kağıthane’de dünyaya gelen 1.91 boyunda, 83 kg ağırlığındaki sağ ayaklı santrafor, fizik gücüyle dikkat çeker. Babası eski futbolcu Savaş Yıldırım, annesi ise Rumeli kökenlidir.

Futbol yolculuğuna Sarıyer altyapısında başlayan Bertuğ, 2018’de burada profesyonel oldu. 2021’de Hatayspor’a transfer oldu, 2023’te deprem felaketinin ardından Antalyaspor’a kiralandı.

Aynı yıl 5 milyon Euro karşılığında Fransa’nın Rennes kulübüne gitti ve 5 yıllık sözleşme imzaladı. 12 Eylül 2025’te ise Başakşehir FK’ya döndü; sözleşmesi 2029’a kadar.

A Milli Takım forması giyen Bertuğ, EURO 2024 geniş kadrosunda yer aldı. Volkan Demirel tarafından “Türkiye’nin Haaland’ı” olarak tanımlanmıştı..

Özel hayatını genellikle gizli tutmayı tercih eden Yıldırım, Ala Tokel döneminden sonra Oriana Correia Gomes ile yeni bir aşka yelken açtı.

22 Kasım 2025’te Boğaz’da yaptığı sürpriz evlenme teklifi ve pasta kesme görüntüleri gündeme damga vurdu.

ORİANA CORREIA GOMES KİMDİR?

24 yaşındaki Portekizli model, İspanya doğumlu olup ailesi Gine-Bissau kökenlidir. Miss Universe Spain finalisti olan Oriana, sosyal medyada geniş hayran kitlesine sahip.

Son olarak milli futbolcu Bertuğ Yıldırım’a Boğaz’da yapılan romantik evlenme teklifiyle Türkiye’de de tanınırlığı zirveye çıktı.