Milli yıldız Çağlar adım adım küme düşme yolunda

Çağlar Söğüncü'nün forma giydiği Leicester City zor günler geçiriyor.

Milli yıldız Çağlar adım adım küme düşme yolunda

Editör: Hamza Özalkuş

Premier Lig'de 35. hafta maçında Fulham, Leicester City'i mağlup ederken Milli yıldız Çağlar'ı zor günler bekliyor.
Leicester kümede kalma mücadelesinde önemli puanları kaybetti. Mücadele 5-3 Fulham üstünlüğüyle sonuçlandı. Maçta goller; Willian (2), Cairney (2), Carlos Vinicius, Barnes (2) ve Maddison'dan geldi.

30 PUANA DEMİR ATTI

Bu sonuçla birlikte Fulham, 48 puana çıkarak 10. sırada kendine yer buldu. Leicester City ise, 30 puanda kaldı.

Leicester'ın rakipleri Nottingham ya da Everton'dan birisi maçlarını kazanırsa takım küme düşme potasına girecek.

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