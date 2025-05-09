Milli yıldız Ebrar Karakurt Türkiye’ye döndü: 16 bavul ile İstanbul'a göç etmiş durumdayım

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Milli yıldız Ebrar Karakurt Türkiye’ye döndü: 16 bavul ile İstanbul'a göç etmiş durumdayım

Rusya'nın Lokomotif Kaliningrad takımında forma giyen Ebrar Karakurt 16 bavulla Türkiye'ye döndü.

Rusya liginde Lokomotif Kaliningrad takımıyla sayı rekoru kıran ve takımının şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Ebrar Karakurt İstanbul'a geldi.

YENİ TAKIMI ECZACIBAŞI

Milli voleybolcu havaalanından yaptığı paylaşımda " 16 bavul ile İstanbul'a göç etmiş durumdayım" dedi. Karakurt yeni sezonda Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı'nda forma giyecek.

MVP SEÇİLDİ

Rus ligini sallayan Ebrar Karakurt takımıyla oynadığı son maçta Rusya Kupası kazandı. 33 sayı ile oynayan Karakurt Rusya Ligi'nde bir sezonda en çok sayı kaydeden oyuncu rekorunun sahibi oldu ve Rusya Kupası'nda da MVP seçildi.

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