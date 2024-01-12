Milli yıldız Fenerbahçe yolunda. İspanyollardan bomba iddia

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Milli yıldız Fenerbahçe yolunda. İspanyollardan bomba iddia
Bonucci'nin ardından savunma hattına bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe'ye güzel haber İspanya'dan geldi.

Trendyol Süper Lig'de zirvedeki şampiyonluk yarışına liderlik eden Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler transferde bir mutlu habere daha ulaştı.

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Mundo Deportivo'nun haberine göre, Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'nün ara transfer döneminde kiralık olarak takımdan ayrılmasına izin verecek.

Haberde ayrıca, Çağlar Söyüncü transferinde Fenerbahçe; Porto, Fulham ve Roma gibi önemli Avrupa kulüpleriyle rekabet edecek.

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27 yaşındaki oyuncu, sezon başında transfer olduğu Atletico Madrid'de Diego Simeone'nin rotasyonunda henüz kendine bir yer bulamayarak tüm kulvarlarda sadece 9 maça çıktı.

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci ve Milan'dan Bosna-Hersekli orta saha oyuncusu Rade Krunic'in transferlerini başarıyla tamamladı.

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