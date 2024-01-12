Milli yıldız Fenerbahçe yolunda. İspanyollardan bomba iddia

Trendyol Süper Lig'de zirvedeki şampiyonluk yarışına liderlik eden Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertliler transferde bir mutlu habere daha ulaştı.

Mundo Deportivo'nun haberine göre, Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'nün ara transfer döneminde kiralık olarak takımdan ayrılmasına izin verecek.

Haberde ayrıca, Çağlar Söyüncü transferinde Fenerbahçe; Porto, Fulham ve Roma gibi önemli Avrupa kulüpleriyle rekabet edecek.

27 yaşındaki oyuncu, sezon başında transfer olduğu Atletico Madrid'de Diego Simeone'nin rotasyonunda henüz kendine bir yer bulamayarak tüm kulvarlarda sadece 9 maça çıktı.

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe İtalyan savunmacı Leonardo Bonucci ve Milan'dan Bosna-Hersekli orta saha oyuncusu Rade Krunic'in transferlerini başarıyla tamamladı.