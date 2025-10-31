Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yer alan TOFAŞ, Furkan Korkmaz'ı kadrosuna kattı.

Bursa ekibinden yapılan açıklamada, "TOFAŞ Basketbol Takımımız, 2025-2026 sezonu kadrosuna önemli bir takviye gerçekleştirdi. Mavi Yeşilliler, 2016 NBA Draftı'nda 1. tur 26. sıradan Philadelphia 76ers tarafından draft edilen, 7 yıllık NBA kariyeri sonrası son olarak ligimizde Bahçeşehir Koleji forması giyen Milli oyuncu Furkan Korkmaz ile kadrosunu güçlendirdi" denildi.

Korkmaz'a başarı dileğinde bulunulan açıklamada, "Tecrübesiyle takımımıza güç katacak olan Milli oyuncumuz Furkan Korkmaz’a TOFAŞ ailesine hoş geldin diyor; formamız altında nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezona THY Euroleague'deki Fransız temsilcisi AS Monaco Basket’te başlayan ardından Bahçeşehir Koleji’ne transfer olan Korkmaz, Bahçeşehir Koleji'yle Basketbol Süper Ligi'nde 21 maçta 12.5 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 1.1 top çalma ortalaması yakalamıştı. 28 yaşındaki oyuncu Eurocup'ta ise 10 maçta 6.9 sayı, 1.4 ribaunt ortalamasıyla oynamıştı.

Furkan Korkmaz, 12 Dev Adam'ın ikinci olduğu EuroBasket 2025'te (Avrupa Basketbol Şampiyonası), A Milli Takım formasıyla 9 maçta 6.8 sayı, 1.1 ribaunt ve 1 asist ortalamasına imza atmıştı.