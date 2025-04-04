Milli yıldızlar Avrupa’da bu haftaya damga vurdu

Avrupa’da bu hafta oynanan lig ve kupa maçlarına Türk oyuncular damga vurdu. Milli yıldızlar attığı goller ve yaptıkları asistlerle takımlarının galip gelmesinde önemli pay sahibi oldu.

İspanya La Liga'da Kral Kupası'nın yarı final etabı tamamlanırken finalin adı El Clasico oldu. Real Madrid uzatmaya giden maçta sahasında Real Sociedad'ı, Barcelona ise Atletico Madrid'i eleyerek adını finale yazdırdı.

İlk maçı 1-0 kazanan Real Madrid, rövanşta Real Sociedad'a normal sürede 4-3 mağlup oldu ve karşılaşma uzatmaya gitti. Maçın uzatma bölümünde Carlo Ancelotti'nin ekibi Antonio Rüdiger'in golüyle skora dengeyi getirdi.

120 dakika 4-4'lük eşitlikle tamamlanırken Real Madrid finale yükseldi. İspanyol devinin son golünde asisti oyuna sonradan dahil olan milli futbolcu Arda Güler yaptı. Bu sezon Real Madrid formasıyla 32 maça çıkan Arda Güler, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 7 asist kaydetti.

Milan'ın golünü Tammy Abraham, Inter'in golünü ise Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Bu sezon Inter'de 34 maçta süre alan Hakan Çalhanoğlu, 10 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

İtalya Kupası yarı finalinde ilk maçta ise derbide Milan ile Inter karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçın ikinci yarısında da eşitlik bozulmadı ve 90 dakika 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Portekiz'de ise hafta içi fikstüründe lig maçlarına devam edildi. Şampiyonluk yarışında Sporting'i takibini sürdüren Benfica, gol düellosuna sahne olan maçta Farense'yi 3-2 yendi.

Benfica'nın iki golü Kerem Aktürkoğlu'ndan gelirken milli futbolcu Vangelis Pavlidis'in golünde asisti yaptı. Sezon başında Portekiz devine imza atan Kerem Aktürkoğlu, görev yaptığı 41 maçta 14 gol ve 9 asist kaydetti.