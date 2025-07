Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır'dan Erdoğan'a AKP - MHP - DEM ittifakı tepkisi

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki göstererek, "Dün 'düşman', 'bölücü', 'eli kanlı insanlar" diye nitelendir, bugün 'ortak' diye mutlulukla kamuoyunu açıkla. Nasıl bir anlayış? Ey Türk milleti, bu resim sana bir şey anlatmıyor mu? Daha 3 ay önce, 5 ay önce, 6 ay önce, 1 yıl önce "Eli kanlı katillerle iş tutuyorlar. Bunlar ülkeyi bölecekler. Bunlar Apo'yu bırakacaklar" diyen kim? AK Parti Genel Başkanı şimdi eli kanlılarla ittifak yapacağını ifade ediyor" dedi.

Çayır, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, ülkeyi 25 yıldır yöneten hükümetin aymazlığa, vurdumduymazlığa, çıkarcı, oportünist davranmaya; elinde gücü bulundurmak, iktidarı hep elde tutmak gayesiyle yol yürümeye devam ettiğini söyledi.

Milletin menfaati, insanların yaşadığı şartlar, refah düzeyinin gittikçe düşmesi, alım gücünün yok edilmesi, dışarıdan Türkiye'nin en büyük sektörü olan tekstilin yerle bir olmasının bile iktidarı hiç ilgilendirmediğini ifade eden Çayır, şöyle konuştu:

"Şeker almaya devam ediyorsun. Buğday almaya devam ediyorsun. Arpa almaya devam ediyorsun. Canlı hayvan almaya devam ediyorsun. Umurlarında değil. Sadece bir tek amaçları var; ne olursa olsun iktidarda kalmak, iktidar gücünü elinde tutmak. Milletin anası ağlamış, milletin evi yanmış, mutfaklar zor; kadınlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz, umutlarını yitirmişler hiç mi hiç önemli değil. İktidar böyle bir aymazlığın içerisinde."



TÜİK BİLE ARTIK ENFLASYONU HESAP EDEMEZ OLDU

Bütün bu ekonomik zor şartlar orta yerde dururken, hiçbir adım atılmazken enflasyonu tek haneye indireceklerini iddia edenler şu an yüzde 53'ün üzerinde devlet bankaları, kamu bankaları vatandaşa kredi vermeye devam ediyorlar. Vatandaş, toplam faiz oranı yüzde 60-65'e varan para alımına gitmek zorunda kalıyor. Sanayici, iş adamı, memur, işçi, bu faiz yükünün altında. Para yok çünkü. Nasıl ileriye bakabilecek? Borçlanarak. Bu borcu nasıl ödeyecek, kimse düşünmüyor. Mehmet Şimşek son zamanlarda hiç ses verebildi mi? Yüzde 47'ye düşmüştü TÜİK'in maharetiyle enflasyon. Şu an TÜİK bile artık enflasyonu hesap edemez oldu. Şu an reel enflasyon, Türkiye'de gerçek enflasyon, mutfak enflasyonu, sokak enflasyonu yüzde 60-65. Kim ne derse desin. Uydurup rakamları değiştirerek sonuçlar değişmez.

ELİ KANLILARLA İTTİFAK YAPACAĞINI İFADE EDİYOR

Çayır, iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak tanımladığı ikinci çözüm sürecine ilişkin eleştirilerde bulunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürece ilişkin, "En azından biz bu yolu AK Parti, MHP ve DEM olarak üçlü yürümeye karar verdik" ifadelerine tepki gösterdi. Çayır, şöyle konuştu:

"Dönüp söylerken ben yüzüne dikkatlice baktım. Hiçbir değişiklik emaresi yok. "Bundan sonra AK Parti, MHP, DEM Parti birlikte hareket edecekler, birlikte ittifak edecekler" dedi. Bu nasıl bir siyaset arkadaşlar? Bu nasıl bir anlayış ? Dün "düşman', "bölücü', "kanlı', "eli kanlı insanlar" diye nitelendir, bugün "ortak" diye mutlulukla kamuoyunu açıkla. Nasıl bir anlayış? Ey Türk milleti, bu resim sana bir şey anlatmıyor mu? Daha 3 ay önce, 5 ay önce, 6 ay önce, 1 yıl önce "Eli kanlı katillerle iş tutuyorlar. Bunlar ülkeye bölecekler. Bunlar Apo'yu bırakacaklar. Bunlar falanca edecekler" diyen kim? AK Parti Genel Başkanı şimdi eli kanlılarla ittifak yapacağını ifade ediyor. Yine bu nasıl bir iştir?"

BİRLİĞİME, DİRLİĞİME DOKUNMA" İMZA KAMPANYASINI BAŞLATIYORUZ

Çayır, sürecine ilişkin TBMM'de kurulması beklenen komisyona karşı "Birliğime, Dirliğime Dokunma" başlıklı imza kampanyası başlatacaklarını duyurarak, "Pazar günü divanı çağırdık. Divanla burada oturup konuşacağız. Toplumun merkezlerinde, şehir merkezlerinde kendimizi ve onları aydınlatmak adına meşru zeminde anayasal hakkımızı kullanmak istiyoruz. Söz değişebilir, slogan değişebilir, eylem şekli değişebilir. "Birliğime, Dirliğime Dokunma" imza kampanyasını başlatıyoruz" dedi.