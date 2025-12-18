Yeni çözüm süreci, bir çok partinin ve siyasetçi tarafından eleştiriliyor. Bugün kritik bir eleştiri Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'dan geldi. Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Çayır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de devam eden "süreç" üzerinden eleştirdi.

Çayır, aynı zamanda geçen gün Amasya'da düşürülen İHA ile ilgili de eleştirilerde bulundu.

"Rusya'nın İHA'sı Çankırı'ya gelmiş. Efendiler sonradan haberdar olmuş. Hava kuvvetleri uçakla düşürmüş. Demiyorlar ki 'Bu kadar yolu gelirken bu hava sahamızda biz bunu nasıl görmedik'. Soran yok. Olmayan bir şey var edip propaganda yapmak güzel. Birkaç şey yapıp üstüne binlerce sanki yapılmış gibi göstermek kolay da şişmiş balonun ömrü nedir? Nedir? Şişirdiğin kadardır. Türkiye, ülkeler ve yönetimler rasyonel yaklaşımlarla akılcı bir takım çözümlerle yönetilirler. Aklı dışarı atan hiçbir yaklaşım hiçbir toplumu mutluluğa, refaha götüremez. Artık masal siyaseti Türkiye'de son bulmalıdır. Masal siyasetiyle varabileceğimiz hiçbir şey yoktur"

Bir dönem Devlet Bahçeli'nin miting alanlarında ip atarak propaganda yapmasına atıfta bulunan Çayır, "Siyasete bak, siyasetin geldiği seviyesizliğe bak. Birkaç yıl önce, üç yıl, beş yıl önce ip atanlar, ölüm fermanı dizenler şimdi alkış tutuyorlar. Halk inanmamalıdır bu iki yüzlü siyasetçilere ve siyasete. Türkiye'deki cari olan bu iki yüzlü siyasete inanmamalıdır" dedi.

Çayır aynı zamanda örgütün yaptıklarından dolayı pişman olmadığını ve metot değiştirdiğini ifade ediyor "Türk milletine ben yanlış yaptım, özür diliyorum demiyor. Diyor mu? Demiyor. Ne diyor? Yeni bir evreye geçiyoruz diyor. Yeni evre ne demek? Metotları değiştiriyoruz. Amaçlarımıza farklı metotlarla gideceğiz bundan sonra diyorlar. Bizim öne atılan ve vazife takılan Amerika'nın görev verdiği arkadaşlar ne diyor? Öve öve birbirlerini bitiremiyorlar. Bugüne kadar sanırsın ki bunlar ne çabuk kanka oldular. Maşallah. O onu övüyor, o onu övüyor. Ben diyor senin konuşmana imza atarım, öbürü diyor ki ben senin konuşmana atarım. Daha da ileri götürüyor. Kimse gitmezse Önder Kurucu'nun ayağına kendi gidecekmiş. Vay anam, vay ülkeye bak. Siyasete bak, siyasetin geldiği seviyesizliğe bak."

Süreçle ilgili yasal yollar tartışılmaya başlandığında tarafların anlaşmazlık yaşayacağını belirten Çayır, 'iki dil' uygulamasının bölünmeye yol açacağına dikkat çekti.



Remzi Çayır'ın açıklamasında;

"Ben buradan Türk milletine söylemek durumundayım. Bunlar birkaç ay sonra yasal zeminde yasalar yoluyla artık bu işi çözelim dediklerinde birbirine düşeceklerdir. Çünkü şu anda gerçekleri ne millete söylüyorlar ne birbirlerine söylüyorlar. Hadi çıkarın bakayım yasaları. Bu ülkede iki dil, iki tane toplum, iki tane devleti çıkarır, yani bölünmeyi getirir. Siz bu ülkede resmi dili, Türkçeyi veya başka bir şeyi yok ederek kendinizi var edemezsiniz. Ülkenin geleceğini yok edersiniz" ifadelerini kullandı.