Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun AKP, MHP ve DEM Partili üç üyesinin terör örgütü PKK elebaşısı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı adasına gitmesine tepki göstermek amacıyla haftalık olağan basın toplantısını Ankara Cebeci Polis Şehitliği'nde düzenledi.

Çayır, "Birileri İmralı'ya giderken, birileri terörist başına şu veya bu şekilde tanzimde bulunurken, onunla yol yürürken, ayağına giderken, İmralı'yı ziyaret ederken, biz şehitlerimizi ziyaret etmeyi daha uygun bulduk ve tarihi bir vazife saydık" dedi.

'İKTİDAR VE ORTAKLARI: DEM, AKP, MHP'

Çayır sözlerine şu ifadeler ile başladı:

"Bugün bizim açımızdan, Türk milleti açısından ve bulunduğumuz mekan açısından tarihi bir an. Bulunduğumuz yer şehitlik mezarı. Bu ülke için, bu vatan için, ülkemizin İstikbali İçin hayatlarını feda eden insanların arasındayız. Bugün burada onlarla hemhaliz. Birileri İmralı'ya giderken, birileri terörist başına şu veya bu şekilde tanzimde bulunurken, onunla yol yürürken, ayağına giderken, İmralı'yı ziyaret ederken, biz şehitlerimizi ziyaret etmeyi daha uygun bulduk ve tarihi bir vazife saydık. İktidar ve ortakları: DEM, AKP, MHP; teröristbaşını şu veya bu şekilde ulularken, çözüm diye teröristbaşını siyasi bir aktör yapmaya çalışırken biz burada şehitlerle hemhal olmayı, şehitlerin bize söylediklerine kulak açmayı yeğledik."

İktidar ve ortaklarının yürüttükleri politakının sonunun hüsran ve uçurum olduğunu belirten Çayır, şöyle devam etti:

"Siz kendi adınıza uçurumu tercih edebilirsiniz, uçurumdan kendinize atabilirsiniz. Ama ülkeyi yönetme seleyahatini elinde tutanlar, Türk milletini uçuruma sürükleyemezsiniz. Ülkeyi sefil emellerinize alet edemezsiniz. Umut hakkı diye başlattığınız bu süreç aslında sizin iktidarı elde tutma telaşınızdan başka bir şey değildir. Meclis'e çağırdınız terörist başını, baktınız ki dışarıda ve içerideki odaklar bir türlü size sundukları ödevi yerine getirememekteler. Tuttunuz, terörist başının ayağına giderek ülkenin hissiyatını ve haysiyetini hiç düşünmeden yerle bir ettiniz. O kadar yol gittiniz ki vara vara İmralı'ya, vara vara Öcalan'ın ayağına giderek sefil olduğunuzu ve rezil olduğunuzu ispatlamış oldunuz."

"TÜRK'ÜN, KÜRT'ÜN PROJESİ DEĞİL; AMERİKA VE İSRAİL'İN PROJESİDİR"

Çayır yürütülen sürecin ABD ve İsrail projesi olduğunu öne sürerek şöyle konuştu:

"İktidar ve ortakları terörist başını uluslararası kamuoyunda, uluslararası arenada siyasi bir aktör, siyasi bir figür yapmak için her şeyi yapmaktadır. Şehitlerin kanı üzerinden müzakere yürütülüyor, şehitlerin kanı üzerinden gelecekler devşiriliyor, gazilerin çektikleri üzerinden iktidarın ömrünü uzatma uğraşları veriliyor. Bu süfli arzulara geleceğimiz teslim edilemez. Yürüttükleri bu süreç ve bu müzakereler, bu proje Amerika-İsrail projesidir. Siz sanıyor musunuz ki Türk hükümeti ve ortakları böyle bir vazifeyi kendi kendine edindiler ve yeni bir süreç başlattılar. Görüyoruz ve şahit oluyoruz ki Sayın Cumhurbaşkanı süreci yarı gönüllü yürütmektedir. Ödev verilen Sayın Bahçeli var gücüyle bugüne kadar arkadaşlarına göstermediği müsamaha ve merhameti teröristlere, vicdanını kanatarak sevgisini de vermekte sınır tanımamaktadır. Şehitlerine, ülkücü şehitlerine, Türk milliyetçilerinin verdiği şehitlere bir gün olsun dönmeyen, bu vatan için kendini feda edenlere dönmeyenlerin Abdullah Öcalan'a gitmek için nasıl mücadele ettiklerine Türk milleti şahit olmuştur. Bir daha söylüyoruz: İkinci çözülme süreci Türk'ün, Kürt'ün projesi değil; Amerika ve İsrail'in projesidir. Biz bu filmi seyretmek zorunda değiliz. Kimse de Türk milletine bu ikinci çözüm sürecini dayatmak zorunda olamaz."

"REFERANDUMA GİDELİM"

Çayır, sürece ilişkin referandum çağrısı yaparak, "Eğer iddianız varsa eğer yüreğiniz yetiyorsa buyurun milletin hakemliğine gidelim. Buyurun milletin iradesine gidelim. Referanduma gidelim. Millete soralım. Ak koyun kara koyun belli olsun. Vatan kahramanlarıyla vatan hainleri ortaya çıksın. Sizin yürüttüğünüz bu çizgi milletin geleceğini çalmaktır. Milletin istikbalini yok etmektir" dedi.

"BUGÜNE KADAR İNSANLIK SUÇU MU İŞLEDİNİZ?"

Çayır, iktidar yetkililerine sürece ilişkin, "Buradan soruyoruz, hükümete ve ortaklarına. Eşit yurttaşlık korunacakmış, eşit yurttaşlıkla ilgili yasalar çıkarılacakmış. Eşit yurttaşlık yok mu ki yeni yasa çıkarma ihtiyacı duydunuz? Bugüne kadar insanlık suçu mu işlediniz? İnsanlara farklı mı davrandınız ırkından, düşüncesinden, kavminden, coğrafyasından dolayı? Siz suçu kabul etmiş oluyorsunuz" sorularını yöneltti.

"BİR AN ÖNCE BU GAFLETTEN UYANIN"

Sürece ilişkin iktidarı uyaran Çayır, "Buradan uyarı vazifemizi yapıyoruz. Şehitlerimize dua yollarken, terörist başıyla müzakere edenlere sesleniyoruz: Yolunuz yol değil, haliniz hal değil. Bir an önce bu gafletten uyanın, Türk milletine dönün" ifadelerini kullandı.