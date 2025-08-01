Milli yüzücü, Veni Vidi Göz Hastenesi’nde gözlüklerine veda etti

Bireylerin günlük yaşamını önemli ölçüde zorlaştıran görme problemleri, özellikle sporcular için farklı güçlükler de doğuruyor. Antrenman ve müsabaka başarısını düşürme riski taşıyan bu problemle uzun zamandır mücadele eden Paralimpik Milli Yüzücü Hamit Demir’in eski sağlığına kavuşması ise bir başarı hikayesi olarak hem tıp hem de spor dünyasına ilham veriyor.

Op. Dr. Sadi Sızmaz: “Milli sporcumuz daha konforlu bir yaşama kavuştu”

No Touch Laser operasyonuyla Hamit Demir’in gözlüklerine veda etmesini sağlayan Veni Vidi Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Sadi Sızmaz, kornea yapısı klasik lazer cerrahilerine uygun olmayan sporcuya uyguladıkları tedavi yöntemini şu sözlerle anlattı: “Hamit Demir, görme kusuru nedeniyle uzun süredir gözlük kullanıyordu. Ancak özellikle yarışmalarda gözlüklerinin yarattığı dezavantaj, sporcumuzun performansını ve özgüvenini etkiliyordu. Kornea yapısı klasik lazer cerrahilerine uygun olmadığı için No Touch Laser yöntemiyle başarılı bir operasyon gerçekleştirdik. Bu teknolojinin sunduğu avantajla artık gözlüksüz, daha konforlu bir yaşama kavuştu. Onun mutluluğu bizim de mutluluğumuz.”

“Korneaya fiziksel temas olmadan uygulanan tedavi güvenli ve konforlu”

Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil ederek 90’ın üzerinde madalyaya sahip olan Halit Demir’in spor yaşamında yeni bir sayfa açtığını dile getiren Op. Dr. Sadi Sızmaz, “Milli sporcumuzun gözlerinde yaklaşık 9 numara miyop ve 1,5 numara astigmat bozukluğu vardı. Ancak göz yapısı klasik lazer cerrahisine uygun olmadığı için tedavisinde korneaya fiziksel temas gerektirmeyen No Touch Laser yöntemini tercih ettik. Bu yöntem özellikle aktif spor hayatı olanlar için hem güvenli hem de konforlu bir çözüm sunuyor. Göz sağlığında teknoloji ve uzmanlığımızı buluşturarak sporculara özel çözümler geliştirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hamit Demir: “Gözlerim ileri derece bozuktu, gönül gözüyle yüzüyordum”

Gözlüklerinin özellikle yarışmalarda dezavantaj yarattığını belirten Paralimpik Milli Yüzücü Hamit Demir duygularını şu sözlerle ifade etti: “Artık yüzme havuzuna daha özgüvenle giriyorum. Net görüyor, özgür hissediyorum ve çok mutluyum. Hem ulusal hem de uluslararası madalyalarım olsa da göz derecelerim çok yüksekti. Gözlüklerimi takıp çıkarmakta zorlanıyordum ve havuzda çoğu zaman gözlüksüz yüzmek zorunda kalıyordum. Yüzüyordum ama bunu gönül gözüyle yapıyordum diyebilirim. Daha önce birkaç kez lazer ameliyatı için başvursam da olumsuz yanıtlar aldım. Sonrasında yollarımız Sadi Bey ile kesişti ve bana çok büyük bir güven verdi. No Touch Laser tekniği sayesinde gözlüklerimden kurtuldum. Görmek gerçekten büyük bir özgürlük.”