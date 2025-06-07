Milliler, ABD karşısında

2026 FIFA Dünya Kupası Eleme Grubu karşılaşmalarına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, özel maçta ABD'ye konuk olacak. ABD ile Türkiye karşı karşıya geliyor.
Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Panama Futbol Federasyonundan hakem Fernando Moron düdük çalacak. Moron'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Andres Vargas ve Alejandro Camarena yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Dominik Cumhuriyeti'nden Randy Encarnacion olacak.
20.40 başlayacak olan mücadele TV8’den naklen yayınlanacak.
Karşılaşmanın ilk 11’leri şu şekilde:
ABD: Matt Freese, Chris Richards, Jack McGlynn, Diego Luna, Miles Robinson, Luca de la Torre, Johhny Cardoso, Alex Freeman, Malik Tillman, Patrick Agmeyang, Max Arfsten
Türkiye: Berke Özer, Zeki Çelik, Merih, Çağlar, Orkun, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın