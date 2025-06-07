Milliler ABD’ye hazır

Düzenleme: Kaynak: AA
Milliler ABD’ye hazır

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaşacağı ABD maçının çalışmalarını tamamladı. Milliler yarın 22.40 başlayacak maçın saatini beklemeye geçti.

A Milli Futbol Takımı, ABD ile yarın oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşmanın oynanacağı Pratt & Whitney Stadyumu'ndaki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki çalışmaya, aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik idman yapıldı.

Çalışmayı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

Milliler, yarın TSİ 22.40'ta ABD ile karşı karşıya gelecek.

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