Milliler Erzurum'da kampa girdi

Teknik direktör Hilal Başkol yönetiminde antrenmanlarına devam eden takımımız, savunma ve hücum geçiş çalışmaları yapıyor. Milliler, 7 Eylül Cumartesi gününe kadar çalışmalarını sürdürecek ve 26 Eylül 2024'te Riva'da tekrar toplanacak.

Teknik direktör Hilal Başkol'un açıkladığı kadroda şu isimler yer alıyor:

Kaleciler: Asya Okut (Soma Zafer Spor ve Gençlik), Asiye Damla Kasap (Kayseri Kadın Futbol Kulübü), Asya Tan (Mezitli Mercanlar Spor)

Defans: Gülnur Kaplan (Galatasaray A.Ş.), Nehir Sezer (Samsun Yabancılar Pazarı Spor Kulübü), Tuhana Köse (Soma Zafer Spor ve Gençlik), Damla Golnacaklar (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Ela Tong (Konak Belediye Spor), Berra Sözen (Samsun Yabancılar Pazarı Spor Kulübü), Sena Cin (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Gökçen Dağ (Galatasaray A.Ş.)

Orta Saha: Ecrin Uçan (FC Basel 1893), Beyza Kaygusuz (Beşiktaş A.Ş.), Yasemin Gür (Ladikspor), İlknur Naz Uyanık (Toki İlköğretim Okulu Gençlik ve Spor), Nur Deniz Irmak İçen (Galatasaray A.Ş.), Elif Ebru Batman (Küçükçekmece Akdeniz Spor), Elanur Ergi (Soma Zafer Spor ve Gençlik), Elanil Temelkuran (Tunç Spor), Emine Su Erat (Gençlerbirliği), Gözde Hayır (Bornova Hitab Spor), Nisanur Yıldırım (Kayseri Kadın Futbol Kulübü), Tuana Tanış (Diyarbakır Spor Lisesi), Emine Ceylin Arıkan (Ordu Gücü Futbol Kulübü)

Forvet: İlsu Tanem Kıtay (KRC Genk), Sümeyye Aslan (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Yağmur Avcı (Gençlerbirliği), Mükerrem Neva Koyun (Dudullu)