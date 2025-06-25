Milliler için bir ilk: O kente müjde

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'ndaki mücadele, 14 Ekim Salı günü saat 21.45'te başlayacak.

2018 yılında hizmete açılan stat, Türkiye-Gürcistan karşılaşmasıyla, tarihinde ilk kez erkekler kategorisinde A Milli düzeyde bir milli maça ev sahipliği yapacak.

2008 YILINDA OYNANMIŞTI

Ay-yıldızlılar, daha önce Kocaeli'de 20 Ağustos 2008 tarihinde Şili ile özel maçta karşılaşmış ve İsmetpaşa Stadyumu'nda oynanan müsabakada sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Öte yandan milliler, Gürcistan karşılaşmasından önce, 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile mücadele edecek. Başkent Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 21.45'te başlayacak.